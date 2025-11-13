Porsche vz Aktie News: Porsche vz zieht am Donnerstagmittag an

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Porsche vz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 46,89 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 46,89 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Porsche vz-Aktie bisher bei 47,36 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 47,05 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 57.507 Porsche vz-Aktien.

Am 18.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 63,90 EUR an. Der aktuelle Kurs der Porsche vz-Aktie ist somit 36,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 39,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.06.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche vz-Aktie 18,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR an Porsche vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,944 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 45,96 EUR an.

Am 24.10.2025 legte Porsche vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,65 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche vz ein EPS von 0,67 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,39 Prozent auf 8,71 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche vz 9,11 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.03.2026 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche vz im Jahr 2025 0,403 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

