Porsche Aktie News: Porsche am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Die Aktie von Porsche zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 45,65 EUR.

Um 15:53 Uhr ging es für das Porsche-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 45,65 EUR. Die Porsche-Aktie zog in der Spitze bis auf 45,74 EUR an. Bei 45,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Porsche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 121.479 Stück gehandelt.

Bei 75,00 EUR erreichte der Titel am 28.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 64,29 Prozent Plus fehlen der Porsche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 26.06.2025 auf bis zu 39,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,13 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 48,41 EUR an.

Porsche ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 9,30 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 10,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche 10,45 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 24.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 23.10.2026 dürfte Porsche die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Porsche-Gewinn in Höhe von 1,70 EUR je Aktie aus.

