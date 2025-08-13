Porsche Aktie News: Porsche am Donnerstagvormittag in Rot

So entwickelt sich Porsche

Die Aktie von Porsche gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Porsche-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 45,25 EUR.

Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 45,25 EUR. Der Kurs der Porsche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 45,17 EUR nach. Mit einem Wert von 45,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.041 Porsche-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.09.2024 bei 75,00 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche-Aktie 65,75 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 39,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,53 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,13 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche-Aktie wird bei 48,41 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche am 30.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,35 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 9,30 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 24.10.2025 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 23.10.2026.

Experten taxieren den Porsche-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,70 EUR je Aktie.

