Porsche Aktie News: Porsche reagiert am Mittag positiv

15.08.25 12:06 Uhr
Porsche Aktie News: Porsche reagiert am Mittag positiv

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Porsche. Das Papier von Porsche legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 46,25 EUR.

Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
46,30 EUR 0,49 EUR 1,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:49 Uhr wies die Porsche-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 46,25 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Porsche-Aktie bei 46,45 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 46,08 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 82.152 Porsche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 75,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 62,16 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 39,58 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche-Aktie mit einem Verlust von 14,42 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,13 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche 2,31 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 48,41 EUR.

Am 30.07.2025 hat Porsche in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 9,30 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Porsche am 24.10.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 23.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Porsche.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Porsche-Gewinn in Höhe von 1,70 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Porsche SE-Aktie dennoch im Plus: Porsche SE streicht Jahresprognose zusammen - Fokus auf Rüstung

Hot Stocks heute: Shortseller bleiben bei Commerzbank und Porsche am Ball - Trade der Woche (BMW)

DZ BANK bescheinigt Verkaufen für Porsche-Aktie

