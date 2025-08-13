Porsche Aktie News: Porsche am Nachmittag gefragt

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Porsche. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Um 15:52 Uhr sprang die Porsche-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 46,37 EUR zu. Die Porsche-Aktie legte bis auf 46,45 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,08 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 175.739 Porsche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 75,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 61,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 39,58 EUR. Dieser Wert wurde am 26.06.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Porsche-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,13 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 48,41 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche am 30.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,35 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 9,30 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 10,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche 10,45 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Porsche-Bilanz für Q3 2025 wird am 24.10.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 23.10.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche ein EPS in Höhe von 1,70 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Porsche SE-Aktie dennoch im Plus: Porsche SE streicht Jahresprognose zusammen - Fokus auf Rüstung

Hot Stocks heute: Shortseller bleiben bei Commerzbank und Porsche am Ball - Trade der Woche (BMW)

DZ BANK bescheinigt Verkaufen für Porsche-Aktie