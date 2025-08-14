DAX24.498 +0,5%ESt505.462 +0,5%Top 10 Crypto16,72 -0,4%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin102.029 +0,3%Euro1,1678 +0,2%Öl66,34 -0,8%Gold3.342 +0,2%
Treffen von Trump und Putin am Abend: DAX fester -- Asiens Börsen uneins -- US-Regierung denkt wohl über Einstieg bei Intel nach -- Buffett Depot, Novo Nordisk, Lilium, Rüstungstitel im Fokus
Porsche Aktie News: Anleger schicken Porsche am Vormittag ins Plus

15.08.25 09:27 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Porsche. Die Porsche-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 46,24 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
46,30 EUR 0,49 EUR 1,07%
Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 46,24 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Porsche-Aktie sogar auf 46,31 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,08 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 21.940 Porsche-Aktien den Besitzer.

Am 28.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 75,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 62,20 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 26.06.2025 Kursverluste bis auf 39,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,13 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche 2,31 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 48,41 EUR an.

Porsche ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,35 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 9,30 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 24.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Porsche veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 23.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Porsche.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Porsche-Gewinn in Höhe von 1,70 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

