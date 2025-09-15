DAX23.665 -0,4%ESt505.434 -0,1%Top 10 Crypto16,20 +1,3%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin98.307 +0,2%Euro1,1799 +0,3%Öl67,21 -0,4%Gold3.694 +0,4%
So bewegt sich Porsche

Porsche Aktie News: Porsche zeigt sich am Dienstagvormittag gestärkt

16.09.25 09:26 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Porsche. Zuletzt sprang die Porsche-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 44,70 EUR zu.

Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
45,00 EUR 0,62 EUR 1,40%
Das Papier von Porsche konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 44,70 EUR. Die Porsche-Aktie zog in der Spitze bis auf 44,70 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 44,50 EUR. Bisher wurden heute 9.973 Porsche-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.09.2024 auf bis zu 75,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 67,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche-Aktie. Am 26.06.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 39,58 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche-Aktie 12,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,11 EUR, nach 2,31 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,63 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche am 30.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Porsche ein EPS von 1,35 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Porsche im vergangenen Quartal 9,30 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche 10,45 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Porsche wird am 24.10.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Porsche rechnen Experten am 23.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche ein EPS in Höhe von 1,70 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

So stark sind die Gewinne der Autobauer eingebrochen

Porsche-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Overweight

Porsche-Aktie dreht ins Minus: Sportwagenbauer will nicht in den USA produzieren - Die Gründe

Nachrichten zu Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumRatingAnalyst
09.09.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.08.2025Porsche Sector PerformRBC Capital Markets
20.08.2025Porsche HoldWarburg Research
06.08.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
04.08.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.09.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Porsche BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Porsche BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.08.2025Porsche Sector PerformRBC Capital Markets
20.08.2025Porsche HoldWarburg Research
31.07.2025Porsche Market-PerformBernstein Research
31.07.2025Porsche NeutralUBS AG
31.07.2025Porsche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
16.06.2025Porsche UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
02.05.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
25.04.2025Porsche UnderweightMorgan Stanley
02.10.2023Porsche UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen