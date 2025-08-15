Porsche Aktie News: Porsche am Montagmittag mit Einbußen

So bewegt sich Porsche

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Porsche. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 45,45 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 45,45 EUR. Das Tagestief markierte die Porsche-Aktie bei 45,45 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 45,54 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 68.331 Porsche-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (75,00 EUR) erklomm das Papier am 28.09.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 65,02 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 39,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2025). Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 12,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,13 EUR, nach 2,31 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 48,41 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 1,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,98 Prozent auf 9,30 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10,45 Mrd. EUR gelegen.

Porsche dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 24.10.2025 präsentieren. Porsche dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 23.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,70 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

