Porsche Aktie News: Porsche am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von Porsche gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 45,31 EUR.
Die Porsche-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 45,31 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Porsche-Aktie bisher bei 45,16 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 45,54 EUR. Von der Porsche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 105.000 Stück gehandelt.
Am 28.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 75,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 65,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 39,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.06.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 14,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Porsche seine Aktionäre 2024 mit 2,31 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,13 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche-Aktie wird bei 48,41 EUR angegeben.
Am 30.07.2025 lud Porsche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,35 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,98 Prozent auf 9,30 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 10,45 Mrd. EUR umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Porsche am 24.10.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 23.10.2026.
Experten taxieren den Porsche-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,70 EUR je Aktie.
Analysen zu Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|04.08.2025
|Porsche Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.2025
|Porsche Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.2025
|Porsche Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.2025
|Porsche Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.2025
|Porsche Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.2025
|Porsche Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.2025
|Porsche Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.2025
|Porsche Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.2025
|Porsche Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|Porsche Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.2025
|Porsche Neutral
|UBS AG
|31.07.2025
|Porsche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.2025
|Porsche Neutral
|UBS AG
|30.07.2025
|Porsche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|16.06.2025
|Porsche Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|02.05.2025
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|25.04.2025
|Porsche Underweight
|Morgan Stanley
|02.10.2023
|Porsche Underperform
|Bernstein Research
