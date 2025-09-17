DAX23.622 +1,1%ESt505.447 +1,4%Top 10 Crypto16,47 +0,9%Dow46.188 +0,4%Nas22.535 +1,2%Bitcoin99.908 +1,4%Euro1,1774 -0,4%Öl67,75 -0,2%Gold3.642 -0,5%
Notierung im Fokus

Porsche Aktie News: Porsche am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

18.09.25 16:11 Uhr
Die Aktie von Porsche gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 43,73 EUR.

Das Papier von Porsche gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:49 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 43,73 EUR abwärts. Der Kurs der Porsche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 43,68 EUR nach. Bei 43,73 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 177.601 Porsche-Aktien umgesetzt.

Bei 75,00 EUR markierte der Titel am 28.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche-Aktie derzeit noch 71,51 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 26.06.2025 Kursverluste bis auf 39,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 9,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Porsche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,31 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,11 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,63 EUR.

Am 30.07.2025 äußerte sich Porsche zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,22 EUR gegenüber 1,35 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Porsche im vergangenen Quartal 9,30 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche 10,45 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Porsche-Bilanz für Q3 2025 wird am 24.10.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 23.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,70 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

So stark sind die Gewinne der Autobauer eingebrochen

Porsche-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Overweight

Porsche-Aktie dreht ins Minus: Sportwagenbauer will nicht in den USA produzieren - Die Gründe

Bildquellen: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com

DatumMeistgelesen
