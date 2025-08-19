Porsche Aktie News: Porsche am Mittag im Minus

Kursentwicklung

Die Aktie von Porsche gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 46,87 EUR.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 46,87 EUR. In der Spitze büßte die Porsche-Aktie bis auf 46,74 EUR ein. Bei 47,06 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche-Aktien beläuft sich auf 65.311 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (75,00 EUR) erklomm das Papier am 28.09.2024. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 37,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 26.06.2025 auf bis zu 39,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Porsche-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,31 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,13 EUR aus. Analysten bewerten die Porsche-Aktie im Durchschnitt mit 47,79 EUR.

Am 30.07.2025 legte Porsche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,22 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,35 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,98 Prozent auf 9,30 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 24.10.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.10.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,70 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Kann die Lufthansa-Aktie auf eine DAX-Rückkehr bei September-Überprüfung hoffen?

Aktien von VW, BMW & Co. steigen: IG Metall fordert Dividenden-Abstrich von Auto-Aktionären

Vor Index-Überprüfung: GEA und Scout24 laut JPMorgan mögliche DAX-Aufsteiger