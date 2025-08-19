Porsche Aktie News: Porsche wird am Vormittag ausgebremst

Aktie im Blick

Die Aktie von Porsche gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Porsche-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 46,96 EUR.

Die Porsche-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,7 Prozent auf 46,96 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Porsche-Aktie bei 46,88 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 47,06 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 9.257 Porsche-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 75,00 EUR erreichte der Titel am 28.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 59,71 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.06.2025 gab der Anteilsschein bis auf 39,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie.

Nach 2,31 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,13 EUR je Porsche-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 48,41 EUR für die Porsche-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche am 30.07.2025. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 1,35 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,30 Mrd. EUR – eine Minderung von 10,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,45 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Porsche rechnen Experten am 23.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,70 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

