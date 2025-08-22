DAX24.321 -0,2%ESt505.468 -0,4%Top 10 Crypto15,72 -4,8%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin94.943 -2,0%Euro1,1696 -0,2%Öl68,16 +0,6%Gold3.367 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 RENK RENK73 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Palantir A2QA4J Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verbucht Abschläge -- Lufthansa ordnet sich wohl neu -- UniCredit erhöht direkten Commerzbank-Anteil -- Novo Nordisk, Bayer, RWE, Lucid, Siemens Energy, Orsted, Valneva im Fokus
Top News
Konjunkturdaten im Blick: DAX notiert in Rot - Rekordhoch bleibt weiter in Reichweite Konjunkturdaten im Blick: DAX notiert in Rot - Rekordhoch bleibt weiter in Reichweite
ifo-Geschäftsklima steigt im August wider Erwarten ifo-Geschäftsklima steigt im August wider Erwarten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Bereiten Sie sich auf die Realität an den Finanzmärkten vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!
Blick auf Porsche-Kurs

Porsche Aktie News: Porsche am Montagmittag mit Abschlägen

25.08.25 12:05 Uhr
Porsche Aktie News: Porsche am Montagmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Porsche gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 46,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
46,33 EUR -0,76 EUR -1,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Porsche-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:42 Uhr um 1,0 Prozent auf 46,50 EUR ab. Der Kurs der Porsche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 46,49 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 47,19 EUR. Bisher wurden heute 56.761 Porsche-Aktien gehandelt.

Am 28.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 75,00 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche-Aktie mit einem Kursplus von 61,29 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.06.2025 bei 39,58 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,12 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 47,63 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche am 30.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 EUR, nach 1,35 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,98 Prozent auf 9,30 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 10,45 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Porsche rechnen Experten am 23.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Porsche-Gewinn in Höhe von 1,71 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

RBC Capital Markets beurteilt Porsche-Aktie mit Sector Perform

Porsche-Aktie schwächer: Konzern plant offenbar weitgehende Abwicklung der Batterie-Tochter

Aktienempfehlung: So bewertet Warburg Research die Porsche-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com

Nachrichten zu Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumRatingAnalyst
22.08.2025Porsche Sector PerformRBC Capital Markets
20.08.2025Porsche HoldWarburg Research
06.08.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
04.08.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Porsche BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.08.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Porsche BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Porsche BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.08.2025Porsche Sector PerformRBC Capital Markets
20.08.2025Porsche HoldWarburg Research
31.07.2025Porsche Market-PerformBernstein Research
31.07.2025Porsche NeutralUBS AG
31.07.2025Porsche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
16.06.2025Porsche UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
02.05.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
25.04.2025Porsche UnderweightMorgan Stanley
02.10.2023Porsche UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen