Porsche Aktie News: Porsche am Montagmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Porsche gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 46,50 EUR.

Die Porsche-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:42 Uhr um 1,0 Prozent auf 46,50 EUR ab. Der Kurs der Porsche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 46,49 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 47,19 EUR. Bisher wurden heute 56.761 Porsche-Aktien gehandelt.

Am 28.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 75,00 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche-Aktie mit einem Kursplus von 61,29 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.06.2025 bei 39,58 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,12 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 47,63 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche am 30.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 EUR, nach 1,35 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,98 Prozent auf 9,30 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 10,45 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Porsche rechnen Experten am 23.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Porsche-Gewinn in Höhe von 1,71 EUR je Aktie aus.

