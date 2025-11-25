Porsche vz Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Porsche vz
Die Aktie von Porsche vz gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Porsche vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 43,44 EUR.
Um 11:44 Uhr rutschte die Porsche vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 43,44 EUR ab. In der Spitze büßte die Porsche vz-Aktie bis auf 43,17 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 43,59 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 55.568 Porsche vz-Aktien umgesetzt.
Am 28.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 63,32 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Porsche vz-Aktie ist somit 45,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.06.2025 (39,58 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche vz-Aktie derzeit noch 8,89 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR an Porsche vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,918 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche vz-Aktie bei 44,38 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche vz am 24.10.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,65 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8,71 Mrd. EUR – eine Minderung von 4,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,11 Mrd. EUR eingefahren.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 17.03.2026 erwartet.
In der Porsche vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,430 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:46
|Porsche vz Buy
|Deutsche Bank AG
|24.11.2025
|Porsche vz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.2025
|Porsche vz Verkaufen
|DZ BANK
|06.11.2025
|Porsche vz Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.2025
|Porsche vz Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:46
|Porsche vz Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.2025
|Porsche vz Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.2025
|Porsche vz Buy
|Deutsche Bank AG
|25.10.2025
|Porsche vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.2025
|Porsche vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.11.2025
|Porsche vz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.2025
|Porsche vz Market-Perform
|Bernstein Research
|27.10.2025
|Porsche vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.2025
|Porsche vz Equal Weight
|Barclays Capital
|27.10.2025
|Porsche vz Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.11.2025
|Porsche vz Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.2025
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|16.06.2025
|Porsche Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|02.05.2025
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
