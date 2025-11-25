DAX23.244 ±0,0%Est505.535 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,93 -4,1%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.779 -1,1%Euro1,1532 +0,1%Öl63,26 -0,2%Gold4.131 -0,2%
Porsche vz Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Porsche vz

25.11.25 12:05 Uhr
Die Aktie von Porsche vz gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Porsche vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 43,44 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
43,48 EUR -0,30 EUR -0,69%
Um 11:44 Uhr rutschte die Porsche vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 43,44 EUR ab. In der Spitze büßte die Porsche vz-Aktie bis auf 43,17 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 43,59 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 55.568 Porsche vz-Aktien umgesetzt.

Am 28.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 63,32 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Porsche vz-Aktie ist somit 45,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.06.2025 (39,58 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche vz-Aktie derzeit noch 8,89 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR an Porsche vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,918 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche vz-Aktie bei 44,38 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche vz am 24.10.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,65 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8,71 Mrd. EUR – eine Minderung von 4,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,11 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 17.03.2026 erwartet.

In der Porsche vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,430 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

