Porsche vz Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Porsche vz

Aktie im Fokus

Die Aktie von Porsche vz gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Porsche vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 43,44 EUR.

Um 11:44 Uhr rutschte die Porsche vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 43,44 EUR ab. In der Spitze büßte die Porsche vz-Aktie bis auf 43,17 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 43,59 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 55.568 Porsche vz-Aktien umgesetzt.

Am 28.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 63,32 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Porsche vz-Aktie ist somit 45,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.06.2025 (39,58 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche vz-Aktie derzeit noch 8,89 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR an Porsche vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,918 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche vz-Aktie bei 44,38 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche vz am 24.10.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,65 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8,71 Mrd. EUR – eine Minderung von 4,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,11 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 17.03.2026 erwartet.

In der Porsche vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,430 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

