Porsche vz im Fokus

25.11.25 16:09 Uhr
Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Nachmittag mit angezogener Handbremse

Die Aktie von Porsche vz zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Die Porsche vz-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 43,70 EUR an der Tafel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
43,56 EUR -0,22 EUR -0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die Porsche vz-Aktie um 15:52 Uhr im XETRA-Handel bei 43,70 EUR. Im Tageshoch stieg die Porsche vz-Aktie bis auf 43,97 EUR. Im Tief verlor die Porsche vz-Aktie bis auf 43,17 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 43,59 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 127.726 Porsche vz-Aktien umgesetzt.

Am 28.01.2025 markierte das Papier bei 63,32 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 44,90 Prozent. Am 26.06.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 39,58 EUR. Der aktuelle Kurs der Porsche vz-Aktie ist somit 9,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Porsche vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,918 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche vz-Aktie bei 44,38 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche vz am 24.10.2025. Porsche vz vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,65 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,39 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,71 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,11 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Porsche vz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 17.03.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche vz-Aktie in Höhe von 0,430 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche vz-Aktie

Bildquellen: Porsche

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumRatingAnalyst
10:46Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
24.11.2025Porsche vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.11.2025Porsche vz VerkaufenDZ BANK
06.11.2025Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
28.10.2025Porsche vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10:46Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
06.11.2025Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
27.10.2025Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
25.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.11.2025Porsche vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
28.10.2025Porsche vz Market-PerformBernstein Research
27.10.2025Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
27.10.2025Porsche vz Equal WeightBarclays Capital
27.10.2025Porsche vz HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
13.11.2025Porsche vz VerkaufenDZ BANK
22.09.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
06.08.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
16.06.2025Porsche UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
02.05.2025Porsche VerkaufenDZ BANK

