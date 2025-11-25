Porsche vz Aktie News: Porsche vz gibt am Vormittag ab
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Porsche vz. Zuletzt fiel die Porsche vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 43,67 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Die Porsche vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 43,67 EUR. Die Porsche vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 43,57 EUR nach. Mit einem Wert von 43,59 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 10.439 Porsche vz-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 63,32 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.06.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 39,58 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,31 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,918 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 44,38 EUR aus.
Am 24.10.2025 hat Porsche vz die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,65 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche vz ein EPS von 0,67 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8,71 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 9,11 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Am 17.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,430 EUR je Porsche vz-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Porsche vz-Aktie
Aktien von VW, Porsche, Tesla & Co. im Blick: Deutscher Automarkt im Oktober weiter im Aufwind
Porsche-Aktie dennoch höher: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein
VW-Aktie mit leichtem Plus: Nächste Woche keine Produktionsstopps bei VW - Tochter Audi mit Personalie
Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche vz.
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche vz.
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.11.2025
|Porsche vz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.2025
|Porsche vz Verkaufen
|DZ BANK
|06.11.2025
|Porsche vz Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.2025
|Porsche vz Market-Perform
|Bernstein Research
|27.10.2025
|Porsche vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.11.2025
|Porsche vz Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.2025
|Porsche vz Buy
|Deutsche Bank AG
|25.10.2025
|Porsche vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.2025
|Porsche vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.2025
|Porsche vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.11.2025
|Porsche vz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.2025
|Porsche vz Market-Perform
|Bernstein Research
|27.10.2025
|Porsche vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.2025
|Porsche vz Equal Weight
|Barclays Capital
|27.10.2025
|Porsche vz Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.11.2025
|Porsche vz Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.2025
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|16.06.2025
|Porsche Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|02.05.2025
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen