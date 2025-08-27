Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Donnerstagnachmittag fester

Porsche im Blick

Die Aktie von Porsche zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Porsche konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 46,75 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Porsche zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 46,75 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Porsche-Aktie bei 47,69 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 46,61 EUR. Bisher wurden heute 205.841 Porsche-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 75,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.09.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 60,43 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 39,58 EUR am 26.06.2025. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 18,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,12 EUR, nach 2,31 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,63 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Porsche am 30.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR gegenüber 1,35 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Porsche 9,30 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10,45 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Porsche wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 24.10.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.10.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche-Aktie in Höhe von 1,71 EUR im Jahr 2025 aus.

