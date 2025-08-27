Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag in Grün

So bewegt sich Porsche

Die Aktie von Porsche gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 46,40 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Porsche zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 46,40 EUR. Bei 46,43 EUR erreichte die Porsche-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 46,19 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Porsche-Aktie belief sich zuletzt auf 15.095 Aktien.

Am 28.09.2024 markierte das Papier bei 75,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 61,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 39,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche-Aktie derzeit noch 14,70 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,12 EUR, nach 2,31 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche-Aktie bei 47,63 EUR.

Porsche veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,30 Mrd. EUR – eine Minderung von 10,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,45 Mrd. EUR eingefahren.

Am 24.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Porsche veröffentlicht werden. Am 23.10.2026 wird Porsche schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Porsche-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,71 EUR fest.

