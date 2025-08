ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE legt am Mittag zu

Blick auf ProSiebenSat1 Media SE-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von ProSiebenSat1 Media SE. Zuletzt wies die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 8,03 EUR nach oben.

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE legte um 11:45 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 8,03 EUR. In der Spitze gewann die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 8,08 EUR. Bei 7,96 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 405.831 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 8,13 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.07.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,053 EUR. Im Vorjahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,56 EUR aus.

Am 15.05.2025 legte ProSiebenSat1 Media SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. ProSiebenSat1 Media SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,01 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat ProSiebenSat1 Media SE mit einem Umsatz von insgesamt 855,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 867,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,38 Prozent verringert.

ProSiebenSat1 Media SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,817 EUR je Aktie in den ProSiebenSat1 Media SE-Büchern.

