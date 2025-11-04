DAX23.790 -1,4%Est505.607 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,08 -0,9%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.271 -2,4%Euro1,1517 ±-0,0%Öl63,97 -1,3%Gold3.998 -0,1%
04.11.25 09:23 Uhr
ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Vormittag mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 5,12 EUR ab.

ProSiebenSat.1 Media SE
4,97 EUR -0,23 EUR -4,44%
Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 5,12 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 4,91 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 4,96 EUR. Bisher wurden heute 69.315 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.08.2025 auf bis zu 8,53 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 66,60 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.12.2024 bei 4,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,051 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wird bei 7,32 EUR angegeben.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das ProSiebenSat1 Media SE ein Ergebnis je Aktie von 0,06 EUR vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 840,00 Mio. EUR – eine Minderung von 7,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 907,00 Mio. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte ProSiebenSat1 Media SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,783 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Erste Schätzungen: ProSiebenSat1 Media SE präsentiert Quartalsergebnisse

ProSiebenSat.1- Aktie gefragt: Weimer mahnt Berlusconi nach Führungswechsel

ProSiebenSat.1: Der italienische Umbau beginnt

Bildquellen: Jan Pitman/Getty Images

Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE

DatumRatingAnalyst
28.10.2025ProSiebenSat1 Media SE HoldDeutsche Bank AG
30.09.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025ProSiebenSat1 Media SE HoldWarburg Research
18.09.2025ProSiebenSat1 Media SE Equal WeightBarclays Capital
17.09.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
30.09.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2025ProSiebenSat1 Media SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.10.2025ProSiebenSat1 Media SE HoldDeutsche Bank AG
22.09.2025ProSiebenSat1 Media SE HoldWarburg Research
18.09.2025ProSiebenSat1 Media SE Equal WeightBarclays Capital
17.09.2025ProSiebenSat1 Media SE Market-PerformBernstein Research
16.09.2025ProSiebenSat1 Media SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
01.09.2025ProSiebenSat1 Media SE SellWarburg Research
26.03.2025ProSiebenSat1 Media SE SellGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research
28.10.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research
04.10.2024ProSiebenSat1 Media SE UnderperformBernstein Research

