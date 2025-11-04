ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Vormittag mit roter Tendenz
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 5,12 EUR ab.
Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 5,12 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 4,91 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 4,96 EUR. Bisher wurden heute 69.315 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 29.08.2025 auf bis zu 8,53 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 66,60 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.12.2024 bei 4,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,051 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wird bei 7,32 EUR angegeben.
Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das ProSiebenSat1 Media SE ein Ergebnis je Aktie von 0,06 EUR vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 840,00 Mio. EUR – eine Minderung von 7,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 907,00 Mio. EUR eingefahren.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte ProSiebenSat1 Media SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,783 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.
Redaktion finanzen.net
