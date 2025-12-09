DAX24.122 +0,3%Est505.716 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,19 -2,1%Nas23.546 -0,1%Bitcoin77.496 -0,5%Euro1,1644 +0,1%Öl62,70 +0,3%Gold4.204 +0,4%
Prüfung eingeleitet

Alphabet-Aktie etwas schwächer: EU eröffnet Kartelluntersuchung gegen Google wegen KI-Praktiken

09.12.25 11:20 Uhr
KI-Skandal in der EU? Google droht regulatorische Prüfung - NASDAQ-Aktie Alphabet verliert | finanzen.net

Die EU-Kommission hat eine kartellrechtliche Untersuchung gegen den Suchmaschinenbetreiber Google Intelligenz angeführt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
268,50 EUR -0,10 EUR -0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Brüsseler Wettbewerbshüter erklärten am Dienstag, untersucht werde, ob die Alphabet-Tochter den Wettbewerb verzerrt, indem sie Verlagen und Content-Erstellern unfaire Geschäftsbedingungen auferlegt oder sich selbst privilegierten Zugang zu deren Inhalten verschafft, wodurch ihre eigenen KI-Tools gegenüber Wettbewerbern im Vorteil sind. Google reagierte nicht sofort auf eine Anfrage um Stellungnahme.

Die Alphabet-Aktie verliert vorbörslich an der NASDAQ 0,22 Prozent auf 313,76 US-Dollar.

DOW JONES

In eigener Sache

Bildquellen: anchinthamb / Shutterstock.com, Denis Linine / Shutterstock.com

