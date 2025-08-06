PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Donnerstagmittag mit Aufschlag

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von PUMA SE. Die PUMA SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 17,85 EUR.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 17,85 EUR zu. Im Tageshoch stieg die PUMA SE-Aktie bis auf 17,99 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 17,80 EUR. Der Tagesumsatz der PUMA SE-Aktie belief sich zuletzt auf 285.229 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 168,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PUMA SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2025 bei 17,60 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PUMA SE-Aktie derzeit noch 1,40 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten PUMA SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,610 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,181 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die PUMA SE-Aktie bei 25,94 EUR.

Am 24.07.2025 äußerte sich PUMA SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,67 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat PUMA SE 1,94 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,10 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte PUMA SE am 30.10.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 28.10.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,685 EUR je PUMA SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PUMA SE-Aktie

MDAX-Wert PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PUMA SE von vor 10 Jahren eingefahren

Wie Experten die PUMA SE-Aktie im Juli einstuften

PUMA-Aktie in Rot: Ernennung von COO kann schwache Analystenstimmen nicht ausgleichen - auch adidas verliert weiter