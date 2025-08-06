PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain

DAX23.931 ±0,0%ESt505.279 +0,3%Top 10 Crypto15,57 +1,1%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.240 -0,4%Euro1,1685 +0,2%Öl67,33 +0,6%Gold3.396 +0,8%
Blick auf PUMA SE-Kurs

07.08.25 09:24 Uhr
Die Aktie von PUMA SE gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das PUMA SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 17,84 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die PUMA SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 17,84 EUR. Die PUMA SE-Aktie legte bis auf 17,84 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,80 EUR. Von der PUMA SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18.203 Stück gehandelt.

Am 11.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,93 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 168,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,60 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2025 erreicht. Mit Abgaben von 1,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

PUMA SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,610 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,181 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 25,94 EUR für die PUMA SE-Aktie aus.

Am 24.07.2025 hat PUMA SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,67 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,58 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat PUMA SE 1,94 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,10 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte PUMA SE am 30.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte PUMA SE möglicherweise am 28.10.2026 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass PUMA SE 2025 einen Verlust in Höhe von -1,685 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com

Analysen zu PUMA SE

DatumRatingAnalyst
01.08.2025PUMA SE BuyWarburg Research
31.07.2025PUMA SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025PUMA SE ReduceBaader Bank
29.07.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
28.07.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
01.08.2025PUMA SE BuyWarburg Research
28.07.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.2025PUMA SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.07.2025PUMA SE BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025PUMA SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
31.07.2025PUMA SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
28.07.2025PUMA SE HoldDeutsche Bank AG
25.07.2025PUMA SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.07.2025PUMA SE ReduceBaader Bank
28.07.2025PUMA SE SellUBS AG
25.07.2025PUMA SE VerkaufenDZ BANK
25.07.2025PUMA SE SellUBS AG
02.07.2025PUMA SE SellUBS AG

