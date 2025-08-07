PUMA SE Aktie News: PUMA SE gewinnt am Mittag an Boden

So bewegt sich PUMA SE

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von PUMA SE. Die PUMA SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,0 Prozent auf 18,26 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die PUMA SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,0 Prozent auf 18,26 EUR. In der Spitze gewann die PUMA SE-Aktie bis auf 18,29 EUR. Mit einem Wert von 17,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 245.270 PUMA SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 11.11.2024 auf bis zu 47,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 162,49 Prozent könnte die PUMA SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2025 (17,60 EUR). Derzeit notiert die PUMA SE-Aktie damit 3,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten PUMA SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,610 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,181 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 25,94 EUR.

Am 24.07.2025 legte PUMA SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. PUMA SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,28 EUR je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 1,94 Mrd. EUR, gegenüber 2,12 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,27 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte PUMA SE am 30.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von PUMA SE rechnen Experten am 28.10.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,685 EUR je PUMA SE-Aktie belaufen.

