PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Vormittag höher

Die Aktie von PUMA SE gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von PUMA SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 17,84 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von PUMA SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 17,84 EUR. In der Spitze gewann die PUMA SE-Aktie bis auf 17,85 EUR. Bei 17,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten PUMA SE-Aktien beläuft sich auf 16.981 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.11.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 168,74 Prozent könnte die PUMA SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 17,60 EUR fiel das Papier am 06.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,181 EUR. Im Vorjahr erhielten PUMA SE-Aktionäre 0,610 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 25,94 EUR.

Am 24.07.2025 lud PUMA SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,67 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat PUMA SE mit einem Umsatz von insgesamt 1,94 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,12 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,27 Prozent verringert.

Die PUMA SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der PUMA SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 28.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem PUMA SE-Verlust in Höhe von -1,685 EUR je Aktie aus.

