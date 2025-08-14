PUMA SE Aktie News: PUMA SE tendiert am Mittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von PUMA SE. Die PUMA SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 17,27 EUR.
Um 11:48 Uhr ging es für die PUMA SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 17,27 EUR. Bei 17,27 EUR markierte die PUMA SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 17,44 EUR. Zuletzt wechselten 238.759 PUMA SE-Aktien den Besitzer.
Am 11.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PUMA SE-Aktie mit einem Kursplus von 177,61 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,12 EUR am 12.08.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PUMA SE-Aktie 0,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 erhielten PUMA SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,610 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,150 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die PUMA SE-Aktie bei 25,85 EUR.
PUMA SE ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das PUMA SE ein Ergebnis je Aktie von 0,28 EUR vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PUMA SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,27 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,94 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,12 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 28.10.2026.
Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,953 EUR je PUMA SE-Aktie belaufen.
