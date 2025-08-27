DAX23.987 -0,2%ESt505.378 -0,3%Top 10 Crypto15,56 -2,1%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.398 -2,0%Euro1,1666 -0,1%Öl68,06 -0,3%Gold3.409 -0,2%
PUMA SE im Blick

PUMA SE Aktie News: Anleger schicken PUMA SE am Vormittag ins Plus

29.08.25 09:25 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von PUMA SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 20,86 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PUMA SE
21,10 EUR 0,36 EUR 1,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr stieg die PUMA SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 20,86 EUR. Kurzfristig markierte die PUMA SE-Aktie bei 21,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 21,29 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 64.420 PUMA SE-Aktien.

Am 11.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,93 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 129,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 17,05 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.08.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten PUMA SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,610 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,126 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 25,85 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte PUMA SE am 24.07.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,67 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,28 EUR erwirtschaftet worden. PUMA SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,94 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,12 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte PUMA SE am 30.10.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2026 erwartet.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,899 EUR je PUMA SE-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PUMA SE-Aktie

Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com

Nachrichten zu PUMA SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu PUMA SE

DatumRatingAnalyst
26.08.2025PUMA SE HaltenDZ BANK
26.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
26.08.2025PUMA SE SellUBS AG
22.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
11.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08.08.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025PUMA SE BuyWarburg Research
28.07.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.2025PUMA SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.07.2025PUMA SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.08.2025PUMA SE HaltenDZ BANK
26.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
22.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
11.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
31.07.2025PUMA SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
26.08.2025PUMA SE SellUBS AG
30.07.2025PUMA SE ReduceBaader Bank
28.07.2025PUMA SE SellUBS AG
25.07.2025PUMA SE VerkaufenDZ BANK
25.07.2025PUMA SE SellUBS AG

