PUMA SE Aktie News: Anleger schicken PUMA SE am Vormittag ins Plus

PUMA SE im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von PUMA SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 20,86 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die PUMA SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 20,86 EUR. Kurzfristig markierte die PUMA SE-Aktie bei 21,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 21,29 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 64.420 PUMA SE-Aktien.

Am 11.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,93 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 129,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 17,05 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.08.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten PUMA SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,610 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,126 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 25,85 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte PUMA SE am 24.07.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,67 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,28 EUR erwirtschaftet worden. PUMA SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,94 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,12 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte PUMA SE am 30.10.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2026 erwartet.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,899 EUR je PUMA SE-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PUMA SE-Aktie

Swatch-Aktie steigt kräftig nach Aussagen zum US-Geschäft - Aktien von LVMH, Hermès, PUMA & Co. ziehen mit

PUMA-Aktie fast 16% im Plus: Pinault-Familie erwägt wohl Verkauf ihrer PUMA-Anteile

MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PUMA SE-Investment von vor 5 Jahren verloren