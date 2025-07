PUMA SE Aktie News: Anleger schicken PUMA SE am Vormittag ins Minus

So bewegt sich PUMA SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von PUMA SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,9 Prozent auf 18,85 EUR.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,9 Prozent auf 18,85 EUR. Das bisherige Tagestief markierte PUMA SE-Aktie bei 18,50 EUR. Bei 18,86 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 340.743 PUMA SE-Aktien umgesetzt.

Am 11.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 47,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PUMA SE-Aktie 154,34 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,07 EUR ab. Abschläge von 4,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten PUMA SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,610 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,220 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die PUMA SE-Aktie bei 28,03 EUR.

Am 24.07.2025 hat PUMA SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,65 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PUMA SE 0,58 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,94 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 7,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,10 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

PUMA SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte PUMA SE möglicherweise am 28.10.2026 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass PUMA SE 2025 einen Verlust in Höhe von -1,231 EUR ausweisen wird.

