QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Nachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von QIAGEN gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 38,54 EUR zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das QIAGEN-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 38,54 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die QIAGEN-Aktie bei 38,68 EUR. Bei 38,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 99.303 QIAGEN-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 47,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 22,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 34,24 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Verlust von 11,17 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,200 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 46,00 EUR je QIAGEN-Aktie aus.

QIAGEN ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,60 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,45 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 532,58 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 501,87 Mio. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte QIAGEN am 10.02.2026 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,36 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Deutsche Bank AG: QIAGEN-Aktie erhält Buy

DZ BANK gibt QIAGEN-Aktie Kaufen

QIAGEN-Aktie fällt dennoch: Prognose erhöht - CEO-Wechsel, Übernahme und Aktienrückkauf angekündigt