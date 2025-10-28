DAX24.309 ±0,0%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,84 -0,6%Nas23.728 +0,4%Bitcoin98.922 +1,0%Euro1,1637 -0,1%Öl64,88 -1,3%Gold3.929 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ NVIDIA 918422 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F AMD (Advanced Micro Devices) 863186 PayPal A14R7U Porsche vz. PAG911
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Corning, PayPal, DroneShield, AMD, Hypoport, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Fokus
Top News
Corning-Aktie dennoch in Rot: Corning verzeichnet in Q3 Gewinne Corning-Aktie dennoch in Rot: Corning verzeichnet in Q3 Gewinne
Supercomputer-Offensive: US-Energieministerium und AMD starten Milliardenpartnerschaft - so reagiert die Aktie Supercomputer-Offensive: US-Energieministerium und AMD starten Milliardenpartnerschaft - so reagiert die Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!

Quotenforscher dürfen erstmals einen Streaming-Riesen messen

28.10.25 14:14 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
195,74 EUR 0,42 EUR 0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Seit Jahren gibt es Überlegungen zu einer zuverlässigen Zuschauermessung bei Streaming-Diensten. Jetzt hat die wichtigste Instanz in Deutschland für das Messen von Publikum und Einschaltquoten - die AGF Videoforschung - einen entscheidenden Schritt vollbracht. Ein Teil des Angebotes von Prime Video wird unter die "zertifizierte, vergleichbare und neutrale Messung" der AGF gestellt, wie die Videoforscher mitteilten. Damit erlaubt erstmals ein Streaming-Riese die sogenannte "aktive Messung".

Wer­bung

Die AGF mit Sitz in Frankfurt/Main bezeichnete die Vereinbarung mit der Amazon-Tochter als "Meilenstein". Die deutschen Datenexperten sind damit nach eigenen Angaben der erste Branchenverbund (wörtlich: "Joint Industry Committee") weltweit, der einen internationalen Video-Streamingdienst in sein standardisiertes Messsystem integriert hat, das geschieht über eine Server-to-Server-Technologie. Es geht zunächst nur um die werbefinanzierten Angebote von Prime Video. Start ist im November.

Für lineares Fernsehen gibt es seit Jahrzehnten eingespielte Verfahren, Zuschauer und Marktanteile zu messen und so den Erfolg der Sender zu vergleichen. Streaming-Dienste sind hingegen bisher nicht vergleichbar, weil sie verschiedene eigene Verfahren einsetzen, ihre Reichweite zu messen.

Da es aber seit dem Ende des Corona-Booms immer mehr werbefinanzierte Angebote gibt, sind mögliche Werbepartner natürlich an belastbaren Zahlen interessiert. Streaming-Angebote der nationalen Anbieter wie RTL, ARD und ZDF stehen bereits seit vielen Jahren unter der AGF-Messung.

Wer­bung

"Die Zusammenarbeit zeigt, dass auch große globale Player die lokalen Marktbedingungen respektieren und bereit sind, sich in ein gemeinsames Messsystem einzubringen", sagte die Vorsitzende der Geschäftsführung der AGF, Kerstin Niederauer-Kopf, laut Mitteilung. "Das ist ein starkes Zeichen für Vertrauen, Kooperation und Standardisierung."/bok/DP/nas

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Amazon

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Amazon

DatumRatingAnalyst
08:06Amazon BuyUBS AG
22.10.2025Amazon BuyUBS AG
20.10.2025Amazon BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Amazon BuyJefferies & Company Inc.
21.08.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:06Amazon BuyUBS AG
22.10.2025Amazon BuyUBS AG
20.10.2025Amazon BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Amazon BuyJefferies & Company Inc.
21.08.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
26.09.2018Amazon HoldMorningstar
30.07.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
13.06.2018Amazon HoldMorningstar
02.05.2018Amazon HoldMorningstar
02.02.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
DatumRatingAnalyst
11.04.2017Whole Foods Market SellStandpoint Research
23.03.2017Whole Foods Market SellUBS AG
14.08.2015Whole Foods Market SellPivotal Research Group
04.02.2009Amazon.com sellStanford Financial Group, Inc.
26.11.2008Amazon.com ErsteinschätzungStanford Financial Group, Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Amazon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen