Lufthansa-Aktie leicht fester: Zusammenarbeit mit CEVA soll Flugbetrieb nachhaltiger machen
Die Lufthansa will ihren Flugbetrieb nachhaltiger gestalten und vertieft dazu ihre Zusammenarbeit mit dem Logistikdienstleister CEVA Logistics.
Werte in diesem Artikel
• Lufthansa Cargo und CEVA Logistics unterzeichnen MoU
• Nutzung von SAF soll Nachhaltigkeit verbessern
• Schon 2025 konkrete, nachweisbare Emissionseinsparungen
Lufthansa Cargo und der global tätige Logistikdienstleister CEVA Logistics haben ein Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet, um ihre Zusammenarbeit im Bereich Nachhaltigkeit zu vertiefen. Durch eine klare Fokussierung auf den Einsatz von Sustainable Aviation Fuel (SAF) sollen bereits im laufenden Jahr die CO2-Emissionen im Luftfrachtsektor nachweisbar reduziert werden. Daneben gehören auch gegenseitiges Lernen, Transparenz und Innovationsaustausch zum Inhalt der Vereinbarung.
"Mit dem gemeinsamen Fokus auf SAF schaffen wir die Grundlage, um unsere Klimaziele zu erreichen und gleichzeitig innovative Lösungen entlang der Lieferkette voranzubringen - gestützt durch die effiziente Flugzeugflotte mit Boeing 777F von Lufthansa Cargo", kommentierte Loïc Gay, Global Air & Ocean Products Leader bei CEVA Logistics, die vertiefte Zusammenarbeit. Und Anand Kulkarni, Head of Global Markets bei Lufthansa Cargo, ergänzte: "Nachhaltigkeit ist für uns kein Nebenaspekt, sondern ein wesentlicher Bestandteil, um unsere Mission ‚Enabling Global Business‘ zu erfüllen".
So reagiert die Lufthansa-Aktie
Im XETRA-Handel steigt die Lufthansa-Aktie zeitweise leicht um 0,27 Prozent auf 8,06 Euro.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Lufthansa News
Bildquellen: Vacclav / Shutterstock.com, Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Nachrichten zu Lufthansa AG
Analysen zu Lufthansa AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.2025
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|01.08.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.08.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|31.07.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|07.07.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|01.07.2025
|Lufthansa Outperform
|Bernstein Research
|17.06.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.2025
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.2025
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.08.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.2025
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|25.06.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen