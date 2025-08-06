DAX24.237 +1,3%ESt505.335 +1,4%Top 10 Crypto15,92 +3,4%Dow43.952 -0,6%Nas21.268 +0,5%Bitcoin100.139 +1,5%Euro1,1618 -0,3%Öl66,86 -0,2%Gold3.388 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Allianz 840400 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 Apple 865985 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street höher -- D-Wave Quantum macht mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple, Siemens, IonQ, Allianz im Fokus
Top News
Euro legt zum US-Dollar weiter zu - Das steckt hinter dem Anstieg Euro legt zum US-Dollar weiter zu - Das steckt hinter dem Anstieg
SGL Carbon-Aktie tiefrot: Sanierung belastet Ergebnis bei SGL Carbon deutlich SGL Carbon-Aktie tiefrot: Sanierung belastet Ergebnis bei SGL Carbon deutlich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Aktie im Fokus

RENK Aktie News: Bären lasten am Donnerstagnachmittag auf RENK

07.08.25 16:08 Uhr
RENK Aktie News: Bären lasten am Donnerstagnachmittag auf RENK

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von RENK. Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 7,1 Prozent auf 63,71 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
64,52 EUR -3,30 EUR -4,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 7,1 Prozent auf 63,71 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die RENK-Aktie bis auf 62,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 67,24 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.012.757 RENK-Aktien.

Bei einem Wert von 85,96 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie. Am 17.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,71 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 72,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,420 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,587 EUR je RENK-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RENK-Aktie bei 63,20 EUR.

Am 14.05.2025 lud RENK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Mit einem EPS von 0,01 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als RENK mit -0,02 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 40,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 193,94 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 272,62 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,40 EUR je RENK-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Fokus: Rheinmetall kooperiert mit EUROATLAS

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Fokus: Bundeswehrauftrag für hunderte Millionen Euro

Aktien von Airbus, Rheinmetall, RENK und HENSOLDT gefragt nach Jefferies-Studie

Ausgewählte Hebelprodukte auf RENK

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RENK

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: RENK Group AG

Nachrichten zu RENK

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu RENK

DatumRatingAnalyst
04.08.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
22.07.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
22.07.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.07.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
17.07.2025RENK OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
04.08.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
22.07.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
22.07.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.07.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
17.07.2025RENK OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
15.05.2025RENK HoldWarburg Research
05.05.2025RENK HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
27.03.2025RENK HoldWarburg Research
03.03.2025RENK NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.03.2025RENK NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RENK nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen