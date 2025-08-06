RENK Aktie News: Bären lasten am Donnerstagnachmittag auf RENK

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von RENK. Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 7,1 Prozent auf 63,71 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 7,1 Prozent auf 63,71 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die RENK-Aktie bis auf 62,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 67,24 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.012.757 RENK-Aktien.

Bei einem Wert von 85,96 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie. Am 17.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,71 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 72,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,420 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,587 EUR je RENK-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RENK-Aktie bei 63,20 EUR.

Am 14.05.2025 lud RENK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Mit einem EPS von 0,01 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als RENK mit -0,02 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 40,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 193,94 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 272,62 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,40 EUR je RENK-Aktie.

