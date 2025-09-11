DAX23.639 -0,3%ESt505.368 -0,4%Top 10 Crypto16,23 +0,8%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.043 -0,4%Euro1,1734 ±-0,0%Öl66,88 +0,9%Gold3.650 +0,4%
RENK Aktie News: RENK am Mittag billiger

12.09.25 12:07 Uhr
RENK Aktie News: RENK am Mittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 70,51 EUR.

Das Papier von RENK gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 70,51 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der RENK-Aktie ging bis auf 69,91 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 70,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 217.935 RENK-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 85,96 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2025). Mit einem Zuwachs von 21,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 17,71 EUR fiel das Papier am 17.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 74,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,598 EUR, nach 0,420 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 64,20 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RENK am 13.08.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,30 EUR gegenüber 0,09 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 347,53 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 272,64 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,41 EUR je RENK-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu RENK

DatumRatingAnalyst
08:11RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025RENK HoldWarburg Research
13.08.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
mehr Analysen