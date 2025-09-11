RENK Aktie News: RENK am Nachmittag mit Kursabschlägen

Kurs der RENK

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 70,40 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 0,7 Prozent auf 70,40 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die RENK-Aktie bis auf 69,91 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 70,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 329.773 RENK-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 85,96 EUR erreichte der Titel am 04.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RENK-Aktie mit einem Kursplus von 22,10 Prozent wieder erreichen. Am 17.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 17,71 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 74,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für RENK-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,420 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,598 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RENK-Aktie bei 64,20 EUR.

RENK veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. RENK hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,09 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RENK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 347,53 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 272,64 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass RENK im Jahr 2025 1,41 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

