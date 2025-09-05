Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall macht am Mittag Boden gut

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Rheinmetall. Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Das Papier von Rheinmetall legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 1.766,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1.790,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1.760,00 EUR. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 80.675 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1.944,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.06.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 10,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 463,80 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 73,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 11,28 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 1.879,43 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 07.08.2025 vor. Es stand ein EPS von 2,90 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 1,43 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Rheinmetall im vergangenen Quartal 2,43 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rheinmetall 2,23 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 29,49 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

