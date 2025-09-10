DAX23.643 ±0,0%ESt505.372 +0,2%Top 10 Crypto16,09 +1,8%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.638 +0,3%Euro1,1691 -0,1%Öl67,44 -0,2%Gold3.629 -0,3%
Notierung im Blick

11.09.25 09:25 Uhr
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gibt am Donnerstagvormittag nach

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 1.828,00 EUR abwärts.

Der Rheinmetall-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 1.828,00 EUR. Die Rheinmetall-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1.816,00 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 1.849,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 29.791 Rheinmetall-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.06.2025 bei 1.944,00 EUR. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 5,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.11.2024 bei 463,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 74,63 Prozent Luft nach unten.

Rheinmetall-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 8,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 11,28 EUR aus. Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 1.850,86 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,90 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,43 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Rheinmetall 2,43 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Rheinmetall.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 29,68 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
10.09.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025Rheinmetall OverweightBarclays Capital
08.09.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
29.08.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
20.08.2025Rheinmetall BuyUBS AG
