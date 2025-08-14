DAX24.428 +0,2%ESt505.449 +0,3%Top 10 Crypto16,70 -0,5%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin101.900 +0,2%Euro1,1685 +0,3%Öl66,47 -0,6%Gold3.338 ±0,0%
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag schwächer

15.08.25 12:06 Uhr

15.08.25 12:06 Uhr
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag schwächer

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,6 Prozent auf 1.599,00 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 1.599,00 EUR. In der Spitze fiel die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.563,50 EUR. Bei 1.636,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 128.941 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Bei 1.944,00 EUR markierte der Titel am 02.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 17,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.11.2024 (463,80 EUR). Abschläge von 70,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2024 mit 8,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 11,27 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 1.919,50 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,90 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,43 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,43 Mrd. EUR – ein Plus von 8,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 2,23 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Rheinmetall am 06.11.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 29,35 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
08.08.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Rheinmetall BuyUBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen