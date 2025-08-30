Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag im Aufwind

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 1.943,00 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 1.943,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.949,00 EUR. Mit einem Wert von 1.905,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 176.674 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 15.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1.949,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,31 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 463,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2024). Mit Abgaben von 76,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 8,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 11,28 EUR je Rheinmetall-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 1.900,75 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 07.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,90 EUR, nach 1,43 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,23 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,43 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Rheinmetall am 06.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2025 auf 29,68 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Entwicklung der Rheinmetall-Aktie: Von der Gründung bis zum Aufstieg in den DAX

Rheinmetall-Chef zweifelt am Drohnengeschäft - Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT reagieren gemischt

Jefferies & Company Inc. bescheinigt Buy für Rheinmetall-Aktie