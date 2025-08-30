Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Dienstagmittag nordwärts

DAX23.616 -0,6%ESt505.434 -0,1%Top 10 Crypto16,03 +0,2%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin97.591 -0,5%Euro1,1815 +0,4%Öl67,76 +0,4%Gold3.698 +0,5%
Die Aktie von Rheinmetall zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 1.967,00 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,9 Prozent auf 1.967,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.983,00 EUR. Bei 1.967,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 110.034 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1.983,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.09.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 463,80 EUR. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 324,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Rheinmetall-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 11,28 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 1.900,75 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 07.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,90 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,43 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 2,43 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,77 Prozent gesteigert.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2025 auf 29,68 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
11:36Rheinmetall KaufenDZ BANK
09:46Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
15.09.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
15.09.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
