Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Montagmittag
Die Aktie von Rheinmetall zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 1.635,50 EUR.
Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 1.635,50 EUR. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1.637,00 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1.626,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 34.882 Rheinmetall-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 1.944,00 EUR erreichte der Titel am 02.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 18,86 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.11.2024 Kursverluste bis auf 463,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 71,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 11,28 EUR, nach 8,10 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 1.879,43 EUR für die Rheinmetall-Aktie.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,90 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 2,43 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,77 Prozent gesteigert.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 06.11.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 29,60 EUR je Aktie belaufen.
Analysen zu Rheinmetall AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|08.08.2025
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
