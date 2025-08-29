Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Montagvormittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Roche gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Roche legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 261,50 CHF.

Das Papier von Roche konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 261,50 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Roche-Aktie bei 261,60 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 260,90 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14.056 Roche-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 313,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.03.2025). Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 16,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 11,32 Prozent sinken.

Nachdem Roche seine Aktionäre 2024 mit 9,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,90 CHF je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 275,14 CHF je Roche-Aktie an.

Voraussichtlich am 29.01.2026 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2025 19,93 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

