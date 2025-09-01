DAX23.505 -2,2%ESt505.294 -1,4%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow45.024 -1,1%Nas21.069 -1,8%Bitcoin95.251 +2,2%Euro1,1652 -0,5%Öl68,89 +1,1%Gold3.512 +1,0%
Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag höher

02.09.25 16:09 Uhr
Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag höher

Die Aktie von Roche zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 263,50 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
262,00 CHF 1,80 CHF 0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 263,50 CHF nach oben. Die Roche-Aktie zog in der Spitze bis auf 263,90 CHF an. Bei 259,40 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 172.818 Roche-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 313,80 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 16,03 Prozent niedriger. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 231,90 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 11,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Roche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,90 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Roche 9,70 CHF aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 275,14 CHF an.

Roche wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 04.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Roche.

In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 19,92 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Roche-Aktie minimal schwächer: Phase-3-Studie für neues Bluthochdruckmittel geplant

SMI-Wert Roche-Aktie: So viel hätte eine Anlage in Roche von vor 10 Jahren eingebracht

SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Verlust hätte eine Roche-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

DatumRatingAnalyst
01.09.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025Roche OutperformBernstein Research
29.07.2025Roche SellGoldman Sachs Group Inc.
28.07.2025Roche BuyUBS AG
28.07.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Roche OutperformBernstein Research
28.07.2025Roche BuyUBS AG
25.07.2025Roche KaufenDZ BANK
24.07.2025Roche BuyUBS AG
24.07.2025Roche OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.06.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
16.05.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.04.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
01.09.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025Roche SellGoldman Sachs Group Inc.
28.07.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025Roche SellDeutsche Bank AG

