Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag höher
Die Aktie von Roche zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 263,50 CHF.
Um 15:52 Uhr wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 263,50 CHF nach oben. Die Roche-Aktie zog in der Spitze bis auf 263,90 CHF an. Bei 259,40 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 172.818 Roche-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 313,80 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 16,03 Prozent niedriger. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 231,90 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 11,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass Roche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,90 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Roche 9,70 CHF aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 275,14 CHF an.
Roche wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 04.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Roche.
In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 19,92 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
