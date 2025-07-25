Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag mit roter Tendenz

Kursentwicklung

Die Aktie von Roche gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Roche-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 248,00 CHF nach.

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 248,00 CHF. Die Abwärtsbewegung der Roche-Aktie ging bis auf 246,30 CHF. Bei 247,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 44.766 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 12.03.2025 markierte das Papier bei 313,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 26,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Mit Abgaben von 6,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,90 CHF. Im Vorjahr erhielten Roche-Aktionäre 9,70 CHF je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Roche-Aktie bei 275,14 CHF.

Roche wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 vorlegen. Am 04.02.2027 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 19,82 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.

