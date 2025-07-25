Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Freitagmittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Roche gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Roche-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 246,70 CHF nach.

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 246,70 CHF. Die Roche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 245,40 CHF ab. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 247,20 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 154.576 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 313,80 CHF. 27,20 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 231,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 6,00 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Roche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,90 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Roche 9,70 CHF aus. Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 275,14 CHF.

Am 29.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Roche rechnen Experten am 04.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 19,82 CHF je Aktie aus.

