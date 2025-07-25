Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag in Rot
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 245,30 CHF.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Roche gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 245,30 CHF abwärts. In der Spitze büßte die Roche-Aktie bis auf 244,40 CHF ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 247,20 CHF. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 294.060 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 313,80 CHF erreichte der Titel am 12.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,92 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 231,90 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 5,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,90 CHF, nach 9,70 CHF im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 275,14 CHF.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Roche wird am 29.01.2026 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.
Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2025 auf 19,82 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Roche-Aktie
Roche-Aktie abwärts: So reagiert Roche auf Trumps Schweiz-Zölle
Roche-Aktie: Roche Augenmittel Susvimo überzeugt auf Fachkongress in Langzeitstudie
SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Roche von vor 10 Jahren bedeutet
Ausgewählte Hebelprodukte auf Roche
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.08.2025
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|29.07.2025
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|28.07.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.2025
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.08.2025
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|25.07.2025
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|24.07.2025
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.05.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.07.2025
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.2025
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
|22.07.2025
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche AG (Genussschein) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen