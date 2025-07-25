DAX24.191 ±-0,0%ESt505.353 +0,4%Top 10 Crypto16,12 +1,9%Dow44.036 +0,2%Nas21.373 +0,6%Bitcoin99.530 -1,1%Euro1,1662 ±-0,0%Öl66,78 +0,6%Gold3.392 -0,1%
Kurs der Roche

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag in Rot

08.08.25 16:09 Uhr
Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 245,30 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
246,40 CHF -2,70 CHF -1,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Roche gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 245,30 CHF abwärts. In der Spitze büßte die Roche-Aktie bis auf 244,40 CHF ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 247,20 CHF. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 294.060 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 313,80 CHF erreichte der Titel am 12.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,92 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 231,90 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 5,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,90 CHF, nach 9,70 CHF im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 275,14 CHF.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Roche wird am 29.01.2026 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.

Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2025 auf 19,82 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

