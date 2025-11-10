Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag fester

Roche im Fokus

Die Aktie von Roche zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Roche-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 273,40 CHF.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 273,40 CHF zu. In der Spitze legte die Roche-Aktie bis auf 275,30 CHF zu. Den Handelstag beging das Papier bei 274,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 92.164 Roche-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 313,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 12.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Roche-Aktie. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 231,90 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 15,18 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,89 CHF. Im Vorjahr erhielten Roche-Aktionäre 9,70 CHF je Wertpapier. Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 267,71 CHF.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet. Schätzungsweise am 04.02.2027 dürfte Roche die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2025 19,76 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

