Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verzeichnet am Dienstagvormittag kaum Ausschläge
Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Roche. Bei der Roche-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 260,20 CHF.
Werte in diesem Artikel
Bei der Roche-Aktie ließ sich um 09:07 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 260,20 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Roche-Aktie bei 260,30 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Roche-Aktie bisher bei 259,20 CHF. Bei 259,70 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 22.493 Roche-Aktien umgesetzt.
Am 12.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 313,80 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 20,60 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 231,90 CHF am 09.04.2025. Abschläge von 10,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Roche-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 9,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,89 CHF aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 275,14 CHF je Roche-Aktie aus.
Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.
Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2025 19,81 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Die aktuellsten News zur Roche-Aktie
