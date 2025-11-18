Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Nachmittag mit Kurseinbußen

Rolls-Royce im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rolls-Royce. Zuletzt ging es für die Rolls-Royce-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 10,72 GBP.

Die Rolls-Royce-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 15:53 Uhr um 2,1 Prozent auf 10,72 GBP ab. Die Rolls-Royce-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 10,64 GBP ab. Den London-Handel startete das Papier bei 10,72 GBP. Bisher wurden heute 9.757.422 Rolls-Royce-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,95 GBP erreichte der Titel am 30.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 11,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,17 GBP am 22.11.2024. Der derzeitige Kurs der Rolls-Royce-Aktie liegt somit 107,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,060 GBP an Rolls-Royce-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,093 GBP. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 12,50 GBP für die Rolls-Royce-Aktie.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Rolls-Royce-Anleger Experten zufolge am 04.03.2027 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,287 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

