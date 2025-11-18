DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,79 +2,4%Nas22.415 -1,3%Bitcoin80.748 +1,7%Euro1,1574 -0,1%Öl64,01 ±-0,0%Gold4.061 +0,4%
Rolls-Royce im Fokus

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Nachmittag mit Kurseinbußen

18.11.25 16:08 Uhr
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Nachmittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rolls-Royce. Zuletzt ging es für die Rolls-Royce-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 10,72 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rolls-Royce Plc
12,16 EUR -0,48 EUR -3,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Rolls-Royce-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 15:53 Uhr um 2,1 Prozent auf 10,72 GBP ab. Die Rolls-Royce-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 10,64 GBP ab. Den London-Handel startete das Papier bei 10,72 GBP. Bisher wurden heute 9.757.422 Rolls-Royce-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,95 GBP erreichte der Titel am 30.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 11,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,17 GBP am 22.11.2024. Der derzeitige Kurs der Rolls-Royce-Aktie liegt somit 107,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,060 GBP an Rolls-Royce-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,093 GBP. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 12,50 GBP für die Rolls-Royce-Aktie.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Rolls-Royce-Anleger Experten zufolge am 04.03.2027 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,287 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

mehr Analysen