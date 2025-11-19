Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce tendiert am Mittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Rolls-Royce-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 10,77 GBP.

Im London-Handel gewannen die Rolls-Royce-Papiere um 11:49 Uhr 0,3 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rolls-Royce-Aktie bisher bei 10,80 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,67 GBP. Zuletzt wechselten 1.980.544 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 11,95 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,96 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 5,17 GBP. Mit einem Kursverlust von 51,98 Prozent würde die Rolls-Royce-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,093 GBP. Im Vorjahr erhielten Rolls-Royce-Aktionäre 0,060 GBP je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 12,50 GBP an.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Rolls-Royce am 26.02.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 04.03.2027 dürfte Rolls-Royce die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce im Jahr 2025 0,284 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Boeing-Aktie dennoch tiefer: Emirates stockt Bestellung für verspätete Boeing 777X auf

Höhenflug von Rolls-Royce-Aktie verliert an Steigungswinkel

Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge