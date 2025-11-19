Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce verzeichnet am Vormittag Verluste

So entwickelt sich Rolls-Royce

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Rolls-Royce gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 10,65 GBP abwärts.

Die Rolls-Royce-Aktie musste um 09:07 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 10,65 GBP. Die Rolls-Royce-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 10,65 GBP ab. Den Handelstag beging das Papier bei 10,67 GBP. Von der Rolls-Royce-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 387.035 Stück gehandelt.

Am 30.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 11,95 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 12,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 5,17 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Rolls-Royce seine Aktionäre 2024 mit 0,060 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,093 GBP je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 12,50 GBP je Rolls-Royce-Aktie an.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Rolls-Royce wird am 26.02.2026 gerechnet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Rolls-Royce möglicherweise am 04.03.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rolls-Royce-Aktie in Höhe von 0,284 GBP im Jahr 2025 aus.

